Свежие ягоды могут быть чрезвычайно ароматными, но уже через несколько дней неправильного хранения они могут не только потерять вкус и привлекательный вид, но и сгнить. Поэтому Советы 24 собрали несколько рекомендаций по правильному хранению черешен дома.

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Как хранить черешню в холодильнике

Только вы принесли свежие ягоды к себе домой, вам нужно сразу же положить их в холодильник. И если вы будете все делать правильно, тогда черешни можно будет есть еще в течение 5 дней. Но вот при комнатной температуре срок хранения ягоды существенно уменьшается, и уже через день внутри начнутся процессы брожения.

Но перед тем, как класть ягоды в холодильник, нужно сделать еще кое-что. Прежде всего, осмотрите все плоды и сразу отберите те, которые хоть немного испорчены. Во-вторых, займитесь также и тем, чтобы просушить ягоды, если заметили на поверхности влагу. Но вот мыть черешню перед хранением нельзя.

Лучше всего покупать ягоды, которые содержат черенки, ведь это может продлить жизнь черешен на 1 – 2 дня. Не стоит класть ягоды и в полиэтиленовый пакет, а вместо этого лучше будет складывать черешни в керамические тарелки или пластиковые лотки.

А вот емкость с черешней лучше держать открытой, ведь так можно избежать подсыхания плодов.



Черешню нужно хранить правильно / Фото Pexels

Как заморозить черешню

К сожалению, надолго сохранить свежесть черешни просто невозможно, но вы вполне можете продлить срок ее жизни с помощью заморозки. Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться функцией быстрой заморозки. Если же ее нет, тогда вы можете выкладывать плоским слоем на доске на положить в морозильную камеру.

После того, как ягоды станут твердыми, вы можете переложить их в контейнер.