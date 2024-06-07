Посадку роз можно проводить в три разных времени года: весной, летом и осенью. И если вы не успели посадить цветы весной, тогда можно попробовать догнать все и в первые месяцы лета. И убедитесь, что вы знаете все правила посадки растений в разное время года.

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Как правильно сажать розы летом

Вам нужно подготовиться к тому, что единственный положительный момент высадки роз в сад летом это то, что вы видите, как будет выглядеть ваше растение, ведь вы покупаете уже цветущим.

И негативных моментов в летнем высадке гораздо больше – например, все цветы и бутоны нужно будет обрезать, чтобы растение не тратило лишние силы на эти части и на цветение, а взамен лучше приживалась.

Но если вы купили розу в горшке и пересадили ее на постоянное место, не повредив земляной ком, тогда в таком случае вам не нужно обрезать лишние части.



Розы можно сажать и летом / Фото Pexels

Особенности летнего высадки цветущих роз с открытой корневой системой:

обрежьте цветы и бутоны;

подрежьте корни и побеги, оставив только 2/3;

в течение двух недель подливайте розы под корень;

опрыскивайте их ежедневно – дважды, если стоит жаркая погода.

Также опытные специалисты, которые профессионально занимаются выращиванием роз, не советуют давать им зацвести после посадки. Так растение лучше приживется и нарастит лучше корни, а не будет тратить силы на цветение. В следующем сезоне благодаря этому розы будут цвести лучше и будут менее уязвимыми к болезням.