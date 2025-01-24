Як і будь-яка готова страва, макарони теж можуть псуватися, тому треба розуміти, скільки часу вони можуть стояти в холодильнику, пише 24 Канал з посиланням на Sante Plus.

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Скільки днів можна тримати макарони в холодильнику

Попри те, що розігріті макарони наступного дня вже не такі смачні, як одразу приготовлені, зберігати їх в холодильнику можна досить довго. Свіжа домашня паста може простояти 4 дні, але макарони замовлені в ресторані пролежать не довше, ніж 2 дні, тому їх треба якнайшвидше з’їсти.

Фахівці кажуть, що багато що залежить від виду продукту. Лазанья може зберігатися в холодильнику до 5 діб. Безглютенова паста чи спагеті з сочевиці можуть після приготування залишатися в холодильнику 4 дні. Однак, все одно краще робити таку кількість пасти, щоб доїсти її наступного дня й не тримати надто довго в контейнері.



Макарони можуть стояти в холодильнику кілька днів / Фото Pexels

Щоб переконатися в тому, що макарони придатні до вживання – понюхайте страву. Якщо вони мають дещо дивний запах, який не зовсім спонукає до споживання, то краще такий продукт викинути. Зіпсуті макарони мають не лише поганий аромат, але є липкими на дотик.

Цікавий факт, але більшість з нас звикли ополіскувати макарони водою після варіння, втім кухарі зазначають, що цього робити не варто. Макарони таким чином швидше охолоджуються, а вода вимиває з них увесь крохмаль, який відповідає за смак. До промитих макаронів погано приставатиме соус, тому фахівці радять мити лише локшину, яка призначена для бульйону.