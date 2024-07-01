Якщо насіння залишилося невикористаним після чергового сезону посадки – не поспішайте позбуватися від нього. Однак треба розуміти, що воно потребує особливих умов зберігання.

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Спочатку треба дізнатися термін придатності посадкового матеріалу, адже різні види зберігають родючість впродовж різного проміжку часу. На магазинному насінні термін придатності зазначений на упакуванні. Також там можна прочитати умови зберігання.

Скільки часу можна зберігати насіння

Більшість видів насіння можуть зберігатися при температурі від +10 до +12 градусів. Вища температура повітря призведе до того, що насіння може прорости. Дачники також зазначають, що вологість повітря не повинна перевищувати 50-60%. Висока вологість може погано вплинути на насіння.

Загалом різні культури мають різний термін придатності. Насіння буряка зберігається найдовше – від 6 до 10 років. Втім такий тривалий період часу передбачає правильне зберігання.



Кожне насіння має свій термін зберігання / Фото Pexels

Від 6 до 8 років може зберігатися насіння гарбуза, дині, кабачків, патисонів, кавунів та огірків. Кукурудза та горох вже трохи менше часу – 5 років. Насіння томатів та редиски ще менше – 4 роки.

4 – 5 років може зберігатися насіння баклажанів, білої та червоноголової капусти, перцю, порею. Квасоля, салат, селера та шпинат можуть зберігатися 3 – 4 роки. Морква, пастернак, капуста зберігаються лише 2 -3 роки.