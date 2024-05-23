Як часто можна сушити волосся: відповідь може здивувати

Всі жінки знають, що постійне застосування фену пересушує волосся та призводить до ламкості та сухості. Та попри це, в сучасному світі подекуди без фену не обійтися, тож розповімо, як часто ним можна сушити волосся.

Фен допомагає значно заощадити час та ідеально висушує волосся. Окрім того, за допомогою щітки можна створити додатковий об’єм чи висушити ідеально рівні пасма, чого не завжди можна досягнути природним висиханням волосся.

Зверніть увагу Як часто можна фарбувати волосся, щоб не зіпсувати його: важливо знати

Чому шкідливо користуватися феном для волосся

Під час сушіння волосся феном, вода всередині їхньої структури розширюється та утворює мікропустоти з повітрям, що називається пошкодженою структурою волосся.

Втім навіть під час користування феном треба обов’язково застосовувати термозахист. Застосування цього засіб допомагає рівномірно розподіляти гаряче повітря з фену по волоссю й уникати перепалювання.

Щоб не сильно шкодити волоссю, сушіть його після того, як рушник добре вбере всю зайву вологу. Застосовуйте для сушіння температуру не вище, ніж 210 градусів.



Сушити волосся феном варто при низьких температурах / Фото Unsplash

Деякі фахівці кажуть, що при використанні фена на відстані 15 сантиметрів від волосся, прилад йому не шкодить, але повітря все ж таки не варто робити занадто гарячим. Якщо дотримуватися рекомендацій, то загалом волосся можна сушити 2 – 3 рази на тиждень.

Багато хто думає, що сушити волосся природним чином набагато краще, втім трихологи стверджують протилежне. Виявляється, вологе волосся легко пошкоджується, оскільки мокрі кутикули волосся розтягуються. А ще категорично забороняється лягати спати з мокрою головою. Від тертя вологого волосся об подушку, волосся стоншується та стає ламким.