Фарбування волосся допомагає підтримувати його яскравим та привабливим, проте дуже важливо все ж зважати на періодичність цього процесу. І також звертайте увагу на те, яку фарбу ви використовуєте – аміачною, тоніком, хною тощо.

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Чи часто можна фарбувати волосся

Коли відростають світлі корені волосся, це може мати вигляд залисин, а коли темне – то волосся матиме неохайний вигляд. І ці півтора – два сантиметри ідеально підходять для фарбування – пігмент лягатиме рівно і поступово, без переходів.

Будь-якого фарбування вистачає приблизно на півтора місяця – після цього колір поступово вимивається, а корені відростають. Тож з часом вам доведеться повторити процедуру. Та важливо пам'ятати, що залежно від типу фарби, терміни і частота фарбування можуть змінюватися.

Наприклад, для тонкого та пошкодженого волосся найбезпечнішим буде тонування – це просто підтримка кольору на тон темніше, і воно ідеально підходить для того, щоб оновити яскравість та додати глибини кольору. Єдиний мінус – пігменти залишаються на поверхні волосся, і через це є нестійкими, тож з часом змиваються. Процедуру можна повторювати один раз на два тижні.



Фарбувати волосся не можна надто часто / Фото Pexels

Якщо ж ви фарбуєтеся тон у тон, тоді фарба більш щільна, не змивається і просто відростає смужкою через місяць чи півтора. У такому випадку оновлювати колір волосся не варто частіше, ніж раз на 3 – 6 місяців. А корені можна підфарбовувати раз на 1 – 2 місяці.

Та найбільш агресивне фарбування – це блонд. Корені, які відростають, дуже сильно виділяються, і через це їх важливо підфарбовувати чи не кожного місяця, а це може вплинути на здоров'я волосся. Тож проводити фарбування всієї довжини волосся не варто частіше, ніж раз на 3 – 6 місяців, і раз на місяць можна фарбувати коріння.

Зафарбовувати сивину можна також раз в місяць – півтора.