Окрашивание волос помогает поддерживать их ярким и привлекательным, однако очень важно все же учитывать периодичность этого процесса. И также обращайте внимание на то, какую краску вы используете – аммиачной, тоником, хной и тому подобное.

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Часто ли можно красить волосы

Когда отрастают светлые корни волос, это может иметь вид залысин, а когда темные – то волосы будут иметь неопрятный вид. И эти полтора – два сантиметра идеально подходят для окрашивания – пигмент будет ложиться ровно и постепенно, без переходов.

Любого окрашивания хватает примерно на полтора месяца – после этого цвет постепенно вымывается, а корни отрастают. Поэтому со временем вам придется повторить процедуру. Но важно помнить, что в зависимости от типа краски, сроки и частота окрашивания могут меняться.

Например, для тонких и поврежденных волос безопасным будет тонирование – это просто поддержка цвета на тон темнее, и оно идеально подходит для того, чтобы обновить яркость и добавить глубины цвета. Единственный минус – пигменты остаются на поверхности волос, и поэтому являются неустойчивыми, поэтому со временем смываются. Процедуру можно повторять один раз в две недели.



Красить волосы нельзя слишком часто / Фото Pexels

Если же вы краситесь тон в тон, тогда краска более плотная, не смывается и просто отрастает полоской через месяц или полтора. В таком случае обновлять цвет волос не стоит чаще, чем раз в 3 – 6 месяцев. А корни можно подкрашивать раз в 1 – 2 месяца.

И наиболее агрессивное окрашивание – это блонд. Корни, которые отрастают, очень сильно выделяются, и поэтому их важно подкрашивать чуть ли не каждый месяц, а это может повлиять на здоровье волос. Поэтому проводить окрашивание всей длины волос не стоит чаще, чем раз в 3 – 6 месяцев, и раз в месяц можно красить корни.

Закрашивать седину можно также раз в месяц – полтора.