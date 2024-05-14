На жаль, далеко не всі поради щодо волосся є універсальними. І відповідь щодо того, чи можна розчісувати вологе волосся також може різнитися в залежності від того, який у вас його тип.

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Здорове волосся є сильним та гнучким – і це завдяки великій кількості хімічних зв'язків у його білковій структурі. В один тип зв'язку, водневий, тимчасово розривається, коли на ваше волосся потрапляє вода, і в наслідок цього воно стає більш еластичним.

Якщо у вас прямі чи хвилясті пасма, підвищена еластичність робить волосся більш схильним до ламкості у вологому стані, а ось кучерявому волоссю трохи еластичності насправді не зашкодить.

Чи можна розчісувати мокре волосся

Загалом, розчісувати вологе волосся можна, але робити це потрібно дуже обережно, щоб не нашкодити надмірно. Зокрема, дуже важливо використовувати різноманітні продукти – маски, бальзами тощо – вони додають ковзання, і це полегшує розчісування. А це значить, що ви не так сильно пошкодите волосся в процесі.

Ви можете використовувати також незмивні кондиціонери, олії та сироватки, гелі, муси чи спреї для укладання. Та зважайте на те, що кожен бренд по-різному впливатиме на ваше волосся, тож вам доведеться трохи поекспериментувати, перш ніж ви знайдете ідеальний варіант для себе.

Окрім того, велике значення також відіграють ваш гребінець та техніка. Загалом, незалежно від того, чи ви розчісуєте сухе чи вологе волосся, найкраще використовувати щітку із гнучкими щетинками, що розташовані досить широко одна від одної.



Вологе волосся потрібно розчісувати обережно / Фото Pexels

Що ж до техніки, то краще починати від кінчиків та просуватися вгору, аби запобігти сплутуванню та натягу вашого волосся.