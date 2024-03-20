Як часто можна використовувати маску для волосся, щоб не нашкодити йому: зверніть увагу

На жаль, ідеальної маски для волосся не існує, і її потрібно підбирати відповідно до індивідуальних потреб кожної людини. Та і використовувати її також потрібно правильно.

Для того, щоб підібрати хороший засіб для вашого волосся, потрібно знати його стан і тип. Якщо у вас із цим проблеми і ви не знаєте, яку маску чи кондиціонер підібрати, вам потрібно спершу розібратися з цим, а не бездумно купувати будь-які засоби.

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Як кондиціонер діє на ваше волосся

Ви вже точно знаєте, що волосся в основному складається із білка, що називається кератин, і він має негативний заряд. Ваш шампунь призначений для того, щоб видаляти шкірне сало, бруд та пил й інші забруднення зі шкіри голови.

І через тертя волосся може стати більш нездоровим та тьмяним. Та тут на допомогу приходить кондиціонер – він має легку кислотність та допомагає відновити кутикули та так розгладити волосся. Цей засіб може нейтралізувати негативні наслідки, які викликані використанням шампуню. Кондиціонер створює захисний шар, покриваючи стрижень кожної волосини.



Кондиціонер може покращити стан здоров'я / Фото Pexels

Як на волосся діє маска

Маска – це один із найбільш ефективних засобів з догляду за волоссям. Та далеко не всі, на жаль, усвідомлюють, як важливо вводити її у свою рутину. Тож іноді недостатньо використовувати тільки шампунь та бальзам.

Маски ж натомість спеціально розроблені для волосся із пошкодженими та сухими пасмами. Продукт створює захисний шар на волосяному покрові, і це запобігає впливу постійних щоденних агресивних факторів – сонця, випрямлення, сушення феном тощо.

Маска може глибоко живити волосся зсередини та насичувати його великою кількістю поживних речовин, а також відновлювати волокна та зволожувати пасма.

Та використовувати її надто часто також не варто. Втім, це може сильно залежати від типу та стану вашого волосся. Якщо воно у вас здорове, не січеться і ви не піддаєте його хімічному впливу, буде цілком достатньо наносити маску всього один раз на тиждень на 10 – 15 хвилин.

Втім, якщо ви маєте пошкоджене і сухе волосся, догляду потрібно приділити більше часу, і тоді маску потрібно наносити приблизно 2 рази на тиждень – після миття голови. Також ви можете тримати маску трохи довше – 20 хвилин, щоб всі поживні речовини глибше просочилися у структуру волосин.