Якщо після домашніх перевірок води виявиться, що її якість недостатньо висока, варто припинити вживати її негайно. Або ж ви можете скористатися деякими способами очищення – наприклад, фільтрами.

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Оцініть воду за кольором

Вдома це найпростіший спосіб перевірити, чи якісна ваша вода. Тож подивіться уважно на воду з-під вашого крана на світло. Пити можна лише таку, яка є повністю прозорою.

Якщо ви бачите у ній якийсь осад або колір, вживати її точно не варто, і це може свідчити про проблеми із якістю.

Запах і смак

Зверніть увагу і на смак вашої води. Дуже рідко буває так, щоб звичайна вода була повністю несмачною, та існує кілька характеристик, на які потрібно звернути увагу – вони свідчать про наявність у рідині речовин, які можуть вам нашкодити.

Якщо вода пахне сірководнем – це значить, що вона видобута із пластів, де активно розмножуються сірчані бактерії. Пити таку воду досить небезпечно, адже вона може бути шкідливою для людини.

Також зверніть увагу і на запах іржі – це, звісно ж, вказує на те, що у будинку є певні проблеми із трубами.



Вода не має пахнути / Фото Pexels

Визначення pH

Для того, щоб точно знати якість вашої води, ви можете провести вдома кілька нескладних дослідів. Та пам'ятайте, що вони не 100% точні, і для того, щоб максимально якісно визначити якість води, потрібно віднести її до лабораторії.

Для того, щоб перевірити воду, можна скористатися лакмусовими папірцями. Вам потрібно набрати воду у якусь посудину, а потім занурити у неї такий папірець і подивитися, як зміниться його колір – для цього потрібно зачекати всього кілька секунд.

Якщо колір стане синім чи фіолетовим, це значить, що рівень pH підвищений, і у воді надто багато лугу – тобто воду вживати небезпечно. А ось червоний папірець означатиме, що вода має високий рівень кислотності і також непридатна для пиття.

Якщо показники лугу і кислотності перебувають у нормі, папірець стане зеленого кольору.