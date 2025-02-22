Скільки шкарпеток має бути в гардеробі: несподівана відповідь

Певно, усім доводилося стикатися з тим, що в шафі не лишилося жодної пари чистих шкарпеток. Або ж навпаки – їх стало так багато, що вже не влазить нічого іншого. Та яка ж цифра ідеальна?

Навряд чи сьогодні можна знайти людей, які взагалі не мають шкарпеток. Навіть жінки, які більше полюбляють тонкі панчохи та сукні, вдягають шкарпетки під штани, а чоловіки й взагалі носять їх чи не щодня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Shkarpetku. Та скільки ж пар цього елементу одягу має бути в арсеналі кожної людини?

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Скільки шкарпеток має бути?

Деякі люди ставляться до цього аксесуару дуже трепетно, інші ж носять суто з необхідності. Та якщо ви не хочете думати про шкарпетки більше, ніж потрібно, пропонуємо розібратися, які ж моделі мають бути у вас в шафі.

Ось які шкарпетки мають бути в чоловіків:

Офісні працівники, бізнесмени підбирають шкарпетки під стиль одягу – зокрема під брюки та строгий костюм. Як правило, це високі шкарпетки, що не будуть оголювати ногу навіть тоді, коли їх власник закидає ногу на ногу.

Для пробіжок та тренувань потрібні спеціальні шкарпетки для занять спортом.

Для походів в клуби, вечірок та прогулянок підійдуть моделі яскравих кольорів з оригінальними принтами.

Для повсякденного носіння можна підібрати зручні практичні варіанти з натуральних тканин.

Звісно, орієнтуватися варто й на пору року, адже в холод не обійтися й без вовняних шкарпеток, а влітку краще перейти на бамбукові, шовкові чи бавовняні варіанти. А щодо кількості – буде цілком достатньо 2 – 3 пар шкарпеток кожного виду. Загалом ж залежно від способу життя та ступеню активності на рік потрібно запастися 30 – 40 парами шкарпеток.



Шкарпетки мають бути різних моделей / Фото Pexels

А для жінок потрібно подбати про кілька інших моделей: