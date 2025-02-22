Сколько носков должно быть в гардеробе: неожиданный ответ

Наверное, всем приходилось сталкиваться с тем, что в шкафу не осталось ни одной пары чистых носков. Или же наоборот – их стало так много, что уже не влезает ничего другого. Но какая же цифра идеальна?

Вряд ли сегодня можно найти людей, которые вообще не имеют носков. Даже женщины, которые больше любят тонкие чулки и платья, надевают носки под брюки, а мужчины и вообще носят их чуть ли не ежедневно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Shkarpetku. Но сколько же пар этого элемента одежды должно быть в арсенале каждого человека?

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Сколько носков должно быть?

Некоторые люди относятся к этому аксессуару очень трепетно, другие же носят сугубо по необходимости. Но если вы не хотите думать о носках больше, чем нужно, предлагаем разобраться, какие же модели должны быть у вас в шкафу.

Вот какие носки должны быть у мужчин:

Офисные работники, бизнесмены подбирают носки под стиль одежды – в частности под брюки и строгий костюм. Как правило, это высокие носки, что не будут обнажать ногу даже тогда, когда их владелец закидывает ногу на ногу.

Для пробежек и тренировок нужны специальные носки для занятий спортом.

Для походов в клубы, вечеринок и прогулок подойдут модели ярких цветов с оригинальными принтами.

Для повседневной носки можно подобрать удобные практичные варианты из натуральных тканей.

Конечно, ориентироваться стоит и на время года, ведь в холод не обойтись и без шерстяных носков, а летом лучше перейти на бамбуковые, шелковые или хлопковые варианты. А по количеству – будет вполне достаточно 2 – 3 пар носков каждого вида. В целом же в зависимости от образа жизни и степени активности на год нужно запастись 30 – 40 парами носков.



Носки должны быть разных моделей / Фото Pexels

А для женщин нужно позаботиться о нескольких других моделях: