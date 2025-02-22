Самым распространенным способом выведения мышей и крыс является яд или ловушка, впрочем такие способы не являются безопасными и гуманными, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Не сгниют даже влажной зимой: чем обработать доски за копейки

В качестве альтернативы специалисты советуют использовать один кухонный ингредиент, который является полностью натуральным и сможет достаточно быстро вывести грызунов из дома.

Чем вывести мышей из дома

У грызунов очень усиленное обоняние, а это значит, что они не терпят острых запахов, к примеру, перца. Эксперты рекомендуют использовать против мышей кайенский перец или чили. На основе этих перцев нужно сделать домашний натуральный спрей, чтобы навсегда избавиться от грызунов.



Избавиться от грызунов из дома достаточно легко / Фото Pexels

Нужно смешать порошок кайенского перца или чили с водой и хорошо нагреть, чтобы усилить аромат. Далее надо дать жидкости остыть. Чем дольше средство будет остывать, тем сильнее будет его действие.

Нанесите жидкость с помощью распылителя на те места, где есть признаки грызунов. Если же перца у вас нет, а проблему с мышами и крысами нужно решить мгновенно, можно использовать эфирные масла. Они способны быстро вывести грызунов благодаря своему резкому запаху.

Воспользуйтесь запахами, которые очень не любят мыши – это масло перечной мяты, эфирное масло цитронеллы или эвкалипта в чистом виде. Достаточно будет капнуть несколько капель вокруг мест, где могут быть грызуны и этого будет достаточно, чтобы они исчезли.