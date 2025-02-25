Скільки води споживає пральна машина: ця цифра вразить

Якщо ви думаєте обирати пральну машину, звертати увагу потрібно не тільки на її розмір, модель та колір, але й на те, скільки води вона споживає. Цей критерій може суттєво вплинути на ваш вибір.

Багато українців щомісяця намагаються скоротити свої рахунки за воду та заощадити гроші – і навіть не підозрюють, скільки ж води витрачає їхня пральна машинка, повідомляє 24 Канал.

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Скільки води споживає пральна машина?

Залежно від розміру барабана та класу, споживання води пральною машиною може дуже суттєво відрізнятися. Окрім того, на показник впливає і програма прання, яку ви обираєте.

В середньому на навантаження у 5 кілограмів сухої білизни витрачається приблизно 45 – 60 літрів води. З такою кількістю рідини пральна машина може і випрати ваш одяг, і прополоскати його.

Що робити, щоб пральна машина використовувала менше води?

Для того, аби заощадити трохи грошей на рахунках за воду, ви можете відмовитися від такої функції, як додаткове полоскання, що передбачене у деяких циклах прання. Зважайте на те, що зазвичай режими прання розраховані так, що потреби у додатковому полосканні взагалі немає.



Пральна машина може споживати багато води / Фото Pexels

Окрім того, потрібно знати і про те, які режими споживають найменше води:

без підігріву води;

еко;

швидке прання;

стандартне прання;

половина завантаження.

Чому пральна машина споживає надто багато води?

Іноді трапляється так, що в документах до пральної машини вказана одна кількість води, що її має споживати прилад, а на ділі виходять зовсім інші показники. І на це можуть бути різні причини.

Та передусім потрібно розібратися, як зрозуміти, що пральна машина споживає забагато води? Для цього зазирніть в документи, що видаються з технікою та перевірте, скільки води має зливати й подавати пристрій.

Після цього знайдіть опцію призначену для прискореного прання та заміряйте свідчення, що видає лічильник. Так можна обчислити, чи пральна машинка вас не "обманює".

І якщо ви все ж помітили збій, тоді можна провести кілька маніпуляцій, аби заощадити воду. Зокрема, якщо різниця не дуже велика, приблизно літрів у 15,радять використовувати швидші програми прання.

А ось якщо машинка "бреше" сильно – тоді потрібно звернутися до майстра, адже, скоріш за все, прилад зламаний.