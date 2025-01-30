Ця кімнатна рослина зупинить плісняву у ванній: купіть її вже сьогодні

У ванній кімнаті найчастіше розвивається пліснява через високу вологість. Вона є помітною на стінах, стелі, кутках чи навіть на швах плитки. Прийом душу чи ванної, коли кімната наповнена гарячою парою є сприятливою умовою для росту грибка.

Щоб позбутися від цієї проблеми, потрібно регулярно провітрювати приміщення, включати витяжку й осушувати повітря, пише 24 Канал з посиланням на Gardening with Ish.

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Та для того, щоб справді бути впевненим у тому, що плісняви у ванній не буде, варто придбати кімнатну рослину, яка бореться з надлишком вологи, запобігає утворенню цвілі й естетично довершить інтер’єр.

Яку рослину придбати у ванну

Найкращою рослиною для ванної кімнати вважається Спатифілум. Завдяки тому, що ця рослина має здатність вбирати зайву вологу з повітря, то відповідно у ванній кімнаті зменшується ймовірність росту грибків та плісняви.

Рослина добре росте навіть під час слабкого чи помірного освітлення. Важливо, щоб у ванній кімнаті було хоча б мінімальне світло з дверей чи віконечка. Доглядати за вазоном просто. Поливати треба тоді, коли ґрунт стане сухим на дотик.



Спатифілум корисно тримати у ванній / Фото Pexels

Окрім того, спатифілум добре очищує повітря. Рослина поглинає токсичні та хімічні речовини, тож повітря у приміщенні завдяки вазону буде набагато кращим.

Які ще рослини допомагають боротися з цвіллю

Фахівці також радять звернути увагу на золотий потус, який знижує рівень вологи в повітрі й добре росте навіть в темних приміщеннях. Очищує повітря алое та хлорофітум. Також здатність поглинати вологу має плющ.

Добре у ванній себе буде почувати Венерина мухоловка, проте за нею треба ретельно слідкувати, оскільки її ґрунт потребує постійного зволоження. Чудово поглинає вологу з повітря папороть, зменшуючи цвіль. Важливо лише слідкувати за тим, аби її ґрунт був зволоженим.