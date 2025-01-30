Это комнатное растение остановит плесень в ванной: купите его уже сегодня

В ванной комнате чаще всего развивается плесень из-за высокой влажности. Она заметна на стенах, потолке, углах или даже на швах плитки. Прием душа или ванной, когда комната наполнена горячим паром является благоприятным условием для роста грибка.

Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно регулярно проветривать помещение, включать вытяжку и осушать воздух, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardening with Ish.

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Но для того, чтобы действительно быть уверенным в том, что плесени в ванной не будет, стоит приобрести комнатное растение, которое борется с избытком влаги, предотвращает образование плесени и эстетически завершит интерьер.

Какое растение приобрести в ванную

Лучшим растением для ванной комнаты считается Спатифиллум. Благодаря тому, что это растение обладает способностью впитывать лишнюю влагу из воздуха, то соответственно в ванной комнате уменьшается вероятность роста грибков и плесени.

Растение хорошо растет даже при слабом или умеренном освещении. Важно, чтобы в ванной комнате было хотя бы минимальный свет из дверей или окошка. Ухаживать за вазоном просто. Поливать надо тогда, когда почва станет сухой на ощупь.



Спатифиллум полезно держать в ванной / Фото Pexels

Кроме того, спатифиллум хорошо очищает воздух. Растение поглощает токсичные и химические вещества, поэтому воздух в помещении благодаря вазону будет намного лучше.

Какие еще растения помогают бороться с плесенью

Специалисты также советуют обратить внимание на золотой потус, который снижает уровень влаги в воздухе и хорошо растет даже в темных помещениях. Очищает воздух алоэ и хлорофитум. Также способность поглощать влагу имеет плющ.

Хорошо в ванной себя будет чувствовать Венерина мухоловка, однако за ней надо тщательно следить, поскольку ее почва требует постоянного увлажнения. Прекрасно поглощает влагу из воздуха папоротник, уменьшая плесень. Важно только следить за тем, чтобы его почва была увлажненной.