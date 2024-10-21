Блогерка Діана Гологовець часто ділиться у своєму інстаграмі побутовими секретами, тож наголосила на місця, які ми чомусь оминаємо увагою. Візьміть собі їх до уваги та не забувайте їх також прибирати для ідеальної чистоти оселі.

Дивіться також Як позбутися неприємного запаху з холодильника: допоможуть копійчані засоби

Техніка

За словами експертки з прибирання, ми часто забуваємо витирати пилюку з телевізора, ноутбука чи витирати екран телефона, який збирає дуже багато бруду. Щоб витирати монітори, використовуйте спеціальну мікрофібру для техніки.

Плінтуси

Попри те, що ми часто миємо підлогу, все ж таки плінтуси забуваємо протирати. На них збирається дуже багато пилу, тож якщо постійно про них забувати, то згодом вони матимуть не зовсім приємний вигляд. Для прибирання таких місць обирайте мікрофібру з жорсткішою текстурою.

Двері та ручки

Біля ручок дверей, особливо вхідних, збирається чимало бактерій. Для того, щоб вони були чистими, достатньо скористатися дезінфікуючим засобом та звичайною мікрофіброю для прибирання. Протріть не лише ручки, але й місце біля ручки, яке може бути брудним та верх дверей, які вкриті пилюкою.

Які місця ми забуваємо прибрати: дивіться відео

Скляні поверхні

Протирайте час від часу скляні поверхні, на яких зберігається посуд. Для зручності використовуйте мікрофібру для дзеркал та скляних поверхонь.

Фасади кухні

Під час готування плями від пальців залишаються на кухонних меблях чи якісь бризки від їжі, тому варто скористатися засобом, який не залишає розводів та гарно забирає жир.