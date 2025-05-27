50% людей миють волосся неправильно: названо найбільші помилки

Мало хто задумується про процес миття голови, але від нього залежить дуже багато факторів. Є багато дрібних помилок під час миття, які можуть вплинути на стан волосся й шкіри голови.

До тьмяного, сухого й неслухняного волосся може призвести неправильний вибір шампуню, температура води й частота миття, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Якщо змінити догляд й покращити миття волосся, то можна покращити якість й мінімізувати випадіння. Професійні перукарі розповіли про найпопулярніші помилки, яких всі допускають.

Часте використання сухого шампуню

У певних випадках сухий шампунь є справжнім порятунком, однак надмірне використання призводить до накопичення продукту. Через це забиваються волосяні фолікули. Використовувати сухий шампунь варто лише один раз між повноцінним миттям.

Погано намочене волосся перед миттям

Для ефективного вимивання бруду зі шкіри голови, волосся має бути повністю мокрим, тому його треба повноцінно змочити й не зилишати ніяких сухих пасм.

Інтенсивне масажування шкіри голови

Масажувати шкіру голови потрібно й навіть корисно, але робити це щодня не варто. Інтенсивний масаж може призвести до ламкості волосся. Масажуйте волосся перед нанесенням шампуню подушечками пальців за допомогою кругових рухів з легким натиском.



Під час миття волосся шкіру голови варто помірно масажувати / Фото Pexels

Миття кінчиків волосся

Фахівці радять мити волосся біля коріння, оскільки саме там забиті фолікули, які треба очистити. Кінчики взагалі не обов’язково мити. Піна, що буде стікати по всій довжині змиє бруд без фізичного втирання.

Миття одним шампунем

Не рекомендовано мити волосся лише одним шампунем. Краще чергувати очищувальний шампунь зі зволожувальним. Також проблема може полягати в тому, що ви обираєте невідповідний шампунь та кондиціонер. Для нормального волосся треба підбирати шампунь за типом, а для сухого й кучерявого – зволожувальний.

До речі! Нещодавно ми розповіли, як відростити довге та густе волосся. Що для цього треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Використання гарячої води

Висока температура води є шкідливою для волосся, оскільки змиває природні олії й пасма стають сухими. Чим прохолоднішою буде вода, тим волосся буде блискучішим та зволоженішим.

Різке втирання волосся

Не можна сильно терти волосся рушником. Його треба лише легенько промокнути, щоб забрати зайву вологу. Це допоможе тонкому волоссю не ламатися, а хвилястому – уникнути пухнастості.