50% людей моют волосы неправильно: названы самые большие ошибки

Мало кто задумывается о процессе мытья головы, но от него зависит очень много факторов. Есть много мелких ошибок во время мытья, которые могут повлиять на состояние волос и кожи головы.

К тусклым, сухим и непослушным волосам может привести неправильный выбор шампуня, температура воды и частота мытья, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Если изменить уход и улучшить мытье волос, то можно улучшить качество и минимизировать выпадение. Профессиональные парикмахеры рассказали о самых популярных ошибках, которых все допускают.

Частое использование сухого шампуня

В определенных случаях сухой шампунь является настоящим спасением, однако чрезмерное использование приводит к накоплению продукта. Из-за этого забиваются волосяные фолликулы. Использовать сухой шампунь стоит только один раз между полноценным мытьем.

Плохо намоченные волосы перед мытьем

Для эффективного вымывания грязи с кожи головы, волосы должны быть полностью мокрыми, поэтому их надо полноценно смочить и не оставлять никаких сухих прядей.

Интенсивное массирование кожи головы

Массировать кожу головы нужно и даже полезно, но делать это ежедневно не стоит. Интенсивный массаж может привести к ломкости волос. Массируйте волосы перед нанесением шампуня подушечками пальцев с помощью круговых движений с легким нажимом.



Во время мытья волос кожу головы следует умеренно массировать / Фото Pexels

Мытье кончиков волос

Специалисты советуют мыть волосы у корней, поскольку именно там забиты фолликулы, которые надо очистить. Кончики вообще не обязательно мыть. Пена, что будет стекать по всей длине смоет грязь без физического втирания.

Мытье одним шампунем

Не рекомендуется мыть волосы только одним шампунем. Лучше чередовать очищающий шампунь с увлажняющим. Также проблема может заключаться в том, что вы выбираете неподходящий шампунь и кондиционер. Для нормальных волос надо подбирать шампунь по типу, а для сухих и вьющихся – увлажняющий.

Кстати! Недавно мы рассказали, как отрастить длинные и густые волосы. Что для этого надо делать – читайте в нашем материале.

Использование горячей воды

Высокая температура воды вредна для волос, поскольку смывает природные масла и пряди становятся сухими. Чем прохладнее будет вода, тем волосы будут блестящими и увлажненными.

Резкое втирание волос

Нельзя сильно тереть волосы полотенцем. Их надо лишь слегка промокнуть, чтобы забрать лишнюю влагу. Это поможет тонким волосам не ломаться, а волнистым – избежать пушистости.