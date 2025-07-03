Як почистити гніздо зарядки смартфона вдома: лайфхак на кілька хвилин

Якщо ви помітили, що ваш телефон раптово почав гірше заряджатися, або ж провід не повністю заходить у гніздо для зарядки, це може значити, що роз'єм забився дрібним сміттям та пилом.

Чищення роз'єму для зарядки – це завдання, яке точно потрібно вміти виконувати самостійно, адже нічого складного у ньому немає, повідомляє 24 Канал. Головне – діяти обережно, аби нічого не пошкодити.

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Як почистити гніздо для зарядки телефона?

Для очищення роз'єму для зарядки вам знадобиться зубочистка. На неї обережно накрутіть трохи вати, як на ватяних паличках, а тоді вставте в порт. Головне – не натискайте сильно, аби не загнати сміття далі, та почистьте гніздо.

Якщо ж після такого очищення телефон і далі заряджається погано, проблема може бути не тільки у смітті – потрібно нести смартфон на діагностику майстрам.

Деякі експерти, втім, радять під час очищення порту використовувати на ваті трохи ізопропілового спирту. Після такого очищення спершу дайте телефону повністю просохнути, а тільки тоді перевіряйте, чи справді він заряджається.

Дуже часто в мережі можна побачити лайфхаки про очищення гнізда за допомогою стисненого повітря – та цей спосіб широким масам зазвичай недоступний, і його використовують тільки професіонали.

Важливо! Під час очищення гнізда для зарядки не використовуйте шпильки, голки, пінцети чи будь-які інші металеві предмети – ними можна надто легко пошкодити контакти, і тоді телефон точно доведеться нести в ремонт.



Гніздо зарядки можна почистити вдома / Фото Pexels

Чому у гніздо для зарядки потрапляє сміття?

Засмічення гнізда зарядки відбувається в процесі використання телефона – і якщо він у вас досить тривалий час, цього, на жаль, не уникнути – особливо якщо вам доводиться часом перебувати у запорошених місцях чи приміщеннях.

Окрім того, часто причиною стає необережність – якщо ви кілька разів випускали телефон на землю чи пісок, варто замислитися про необхідність чищення роз'єму.

До слова, очистити за кілька хвилин можна не тільки гніздо зарядки. Раніше ми розповідали, чим можна почистити духовку від застарілого жиру – цей засіб вразить ефективністю.