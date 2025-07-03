Как почистить гнездо зарядки смартфона дома: лайфхак на несколько минут

Если вы заметили, что ваш телефон внезапно начал хуже заряжаться, или же провод не полностью заходит в гнездо для зарядки, это может означать, что разъем забился мелким мусором и пылью.

Чистка разъема для зарядки – это задача, которую точно нужно уметь выполнять самостоятельно, ведь ничего сложного в ней нет, сообщает 24 Канал. Главное – действовать осторожно, чтобы ничего не повредить.

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Как почистить гнездо для зарядки телефона?

Для очистки разъема для зарядки вам понадобится зубочистка. На нее осторожно накрутите немного ваты, как на ватных палочках, а тогда вставьте в порт. Главное – не нажимайте сильно, чтобы не загнать мусор дальше, и почистите гнездо.

Если же после такой очистки телефон и дальше заряжается плохо, проблема может быть не только в мусоре – нужно нести смартфон на диагностику мастерам.

Некоторые эксперты, впрочем, советуют во время очистки порта использовать на вате немного изопропилового спирта. После такой очистки сначала дайте телефону полностью просохнуть, а только тогда проверяйте, действительно ли он заряжается.

Очень часто в сети можно увидеть лайфхаки об очистке гнезда с помощью сжатого воздуха – но этот способ широким массам обычно недоступен, и его используют только профессионалы.

Важно! При очистке гнезда для зарядки не используйте шпильки, иглы, пинцеты или любые другие металлические предметы – ими можно слишком легко повредить контакты, и тогда телефон точно придется нести в ремонт.



Гнездо зарядки можно почистить дома / Фото Pexels

Почему в гнездо для зарядки попадает мусор?

Засорение гнезда зарядки происходит в процессе использования телефона – и если он у вас достаточно длительное время, этого, к сожалению, не избежать – особенно если вам приходится временами находиться в пыльных местах или помещениях.

Кроме того, часто причиной становится неосторожность – если вы несколько раз выпускали телефон на землю или песок, стоит задуматься о необходимости чистки разъема.

К слову, очистить за несколько минут можно не только гнездо зарядки. Ранее мы рассказывали, чем можно почистить духовку от застарелого жира – это средство поразит эффективностью.