Робіть це обережно: як витерти телевізор, щоб не було подряпин та розводів

Часом здається, що витерти пилюку з телевізора – це просте завдання, яке не вимагає якихось особливих вмінь, однак для того, щоб не залишалося на екрані розмові та навіть подряпин, то це потрібно правильно робити.

Витирання телевізора ганчіркою є недостатнім для того, щоб очистити річ, пише 24 Канал з посиланням на NV.Life.

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На екрані телевізора постійно осідає пилюка, тому він потребує ретельного догляду. Якщо змочити ганчірку поліролем чи будь-яким іншим засобом для меблів, то на екрані телевізора залишаться розводи.

Пилюка багато осідає на меблі, тому осідання можна зменшити за допомогою розчину з кондиціонера для білизни та води чи інших засобів. Більше читайте в нашому матеріалі.

Інколи на телевізорі з’являються цятки, їх треба досить обережно витерти, щоб не призвести до подряпин й не залишити ніяких розводів.

Як правильно витирати телевізор

Фахівці не радять витирати монітор засобами, які призначені для скла та дзеркала. Річ у тому, що у їхньому складі є певні активні речовини та аміак, які здатні пошкодити спеціальне покриття екрана.

Не можна протирати телевізор серветками чи паперовими рушниками. Про це більшість навіть не здогадуються, але вони містять мікроскопічні частинки, які можуть залишити на поверхні подряпини.



Витирати телевізор потрібно обережно / Фото Pexels

Щоб бути певними в тому, що екран телевізора буде в належному стані, краще придбати в спеціальному магазині засіб, який призначений для догляду за побутовою технікою. В іншому випадку, можна розпилити на екран дистильовану воду досить акуратно, а тоді протерти телевізор ганчіркою з мікрофібри. Завдяки цьому методу екран буде блищати як новий.

Якщо ж на моніторі є маслянисті забруднення, то їх виводить звичайний миючий засіб. Нанесіть крапельку на вологу ганчірку, протріть телевізор, а потім витріть насухо.