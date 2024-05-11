Збережете річ надовго: при якій температурі прати постіль

Кожен з нас знайомий з відчуттям, яке дарує чиста та випрана постіль. Та з настанням тепла її треба прати частіше. А ще варто знати ідеальну температуру в машинці, яка найкраще підходить для прання постелі.

Експертка Олівія Янг зазначила, що в літню пору року постіль варто прати кожного тижня. Треба взяти собі за правило та додавати цю процедуру в список щотижневого прибирання.

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Якщо ви будете змінювати постіль кожного тижня, то можете бути впевненими в тому, що вона буде завжди чистою.

Наше тіло щодня втрачає мільйони клітин шкіри, тому те місце, де ми відпочиваємо та відновлюємося після довгого дня не повинно містити багато бактерій та мікробів,

– зазначила Олівія Янг.

Якщо нехтувати пранням постільної білизни, то це призведе до накопичення бруду та жиру на тілі. Постіль вбирає мертві клітини шкіри та піт, тому обов’язково якнайчастіше змінюйте її.

Брудна постільна білизна здатна погано впливати на вашу шкіру та навіть викликати прищі на обличчі.



Постіль треба міняти кожного тижня / Фото Pexels

При якій температурі прати постільну білизну

Раніше для прання постільної білизни та рушників рекомендували високу температуру. Як правило – це було 60°C або навіть більше. Вважалося, що така температура здатна ефективно видалити бактерії та видалити плями з брудом. Зараз у такій температурі прати постіль не варто.

"Поради щодо прання постільної білизни, простирадл і рушників змінилися, тому рекомендую використовувати нижчі температури – від 30°C до 50°C градусів. Вони працюватимуть так само ефективно, як і вищі температури", – додала експертка.

Прання при нижчій температурі краще зберігає якість тканини, а колір буде триматися якомога довше.