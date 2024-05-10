Якщо не міняти вчасно рушник, то вже за кілька днів він може стати справжнім розсадником бактерій. Ви цього не побачите, але в деяких випадках можете відчути поганий, дещо затхлий запах.

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Фахівці кажуть, що заміна чистого та свіжого рушника – це запорука особистої гігієни та й здоров’я загалом.

Як часто треба змінювати рушник для тіла

Виробіть собі за звичку змінювати рушники після кожних трьох – чотирьох використань, щоб запобігти накопиченню бактерій та запахів.

Якщо тривалий час користуватися рушниками, то на них накопичаться не лише бактерії, але й омертвілі клітини шкіри та залишки шкірного жиру. Користування такими рушниками є небезпечним, бо можна викликати шкірні захворювання чи прищі на обличчі.

На заміну рушників впливають кілька факторів: запах, частота прийняття душу, рівень пітливості та матеріал рушника. До прикладу, вафельні сохнуть набагато швидше, ніж махрові.



Рушники треба періодично прати / Фото Pexels

Коли час викидати рушник

Рушник за кілька років може втратити м’якість, пухнастість та поглинаючу здатність. Якщо ви помічаєте, що він не такий м’який, як раніше, то можете його викидати та замінювати на новий. Їхня якість може зменшитися від частоти використання та прання. Експерти кажуть, що термін придатності рушника – 2 роки. Після 24 місяців використання його бажано замінити.