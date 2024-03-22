Вашому рясному урожаю заздритимуть всі: що робити з виноградом навесні для найкращого результату

За виноградом треба почати доглядати, як тільки зійде сніг. Щоб мати щедрий врожай, треба провести низку робіт.

Розширювати виноградник краще вже в травні. Саме тоді можна висаджувати нові або заздалегідь заготовлені самостійно саджанці.

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Адже для цього важливою умовою є температура ґрунту, яка повинна бути не нижче 10 градусів тепла. Виноград вимагає до себе особливого догляду й уваги, тож якщо робити все правильно, тоді й врожай буде рясним.

Обробка винограду від хвороб й шкідників

Вже на початку весни виноградну лозу потрібно обробити від хвороб та шкідників.

Перша обробка 3% мідним купоросом проводиться під час підв'язування лози. Вона вбереже виноград від шкідників.

Друга обробка готовими розчинами проводиться тоді, коли утворюються бруньки. Вона захистить лозу від різних хвороб.

Третя обробка препаратами типу "Аліот" або "Фітоверм" проводиться на фазі 3 – 5 листа. Така обробка захистить рослину від виноградного кліща.

Також не зайвим буде побілити лозу. Вона допоможе захистити стовбур від сонячних променів, адже на винограді ще немає листя. Тому йому може бути складно захищатися від ультрафіолету. Як правильно проводити весняну побілку, читайте за посиланням.



За виноградом треба доглядати / Фото Unsplash

Весняне підживлення

Для щедрого врожаю виноград необхідно підживлювати. Перше підживлення проводять, коли бруньки починають тільки набухати. Для цього чудово підійде мінерально-азотний комплекс, який містить в собі:

суперфосфат,

калій,

сечовину

Розчин потрібно готувати у пропорції 60 грамів на 50 літрів води. Також підгодувати виноград можна 5% розчином пташиного посліду.

Друге підживлення варто провести на початку періоду цвітіння. Добриво має містити суперфосфат й сірчанокислий калій. Для цього необхідно змішати 50 грамів карбіду та 60 грамів суперфосфату. Їх розводять у 10 літрах води.