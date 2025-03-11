5 лайфхаків з прибирання, які принесуть шкоду замість покращення: це треба знати

Деякі методи прибирання досить застарілими й не зовсім дієвими. Для того, щоб прибирання дійсно мало ефективність, слід розуміти, що певні застарілі лайфхаки вже не працюють, тому від них треба позбуватися.

Інколи людям важко прибирати звичні речі по-іншому, однак слід розуміти, що не завжди те, що використовувалося роками є помічним, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens. Саме тому слід переглянути застарілі й давні методи в прибиранні, які в сучасному світі більше не працюють.

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Прилади самоочищуються

Чомусь деякі люди думають, що посудомийна чи пральна машина самоочищується під час миття чи прання, однак це не так. Обидва девайси потрібно регулярно чистити, щоб вони добре працювали.

Газети для миття вікон

Така ідея прибирання є досить доцільною, оскільки газета справді допомагає висушити скло, не залишаючи ніяких розводів та слідів, однак цей метод вже теж є застарілим. До прикладу, газети зараз все рідше купують, а для того, щоб на руках не залишилися сліди від чорнила, краще скористатися серветкою з мікрофібри. Помити вікна можна легко і без газети.



Вікна краще мити ганчіркою, а не газетою / Фото Pexels

Мийний засіб для очищення меблів

Для очищення дерев’яних меблів не обов’язково користуватися засобом для полірування меблів. Для того, щоб витерти пилюку, достатньо буде протерти їх тканиною з мікрофібри. Поліроль потрібно використовувати лише тоді, коли хочеться зробити глибоке очищення.

Очищення оцтом

Ще наші бабусі звикли до того, що оцет може очистити все, однак це далеко не так. До прикладу, оцтом не можна мити грані, електроніку та гуму, оскільки це лише призведе до пошкодження.

Ефективне миття вручну

Дехто вважає, що посудомийна машинка витрачає багато води на миття посуду, однак це не так. Вона не лише економить її куди більше, ніж миття вручну, але й зберігає ваш час. В ідеалі посудомийну машину потрібно завантажувати повністю, але навіть незначне завантаження буде ефективнішим, ніж миття руками.