2 звички, які призводять до плісняви: більшість це роблять щодня

Цвіль виглядає дуже непривабливо й може завдати шкоди здоров’ю. Є 3 щоденні звички, які можуть неусвідомлено щодня призводити до появи плісняви. Дізнайтеся про причини, щоб в майбутньому уникнути цвілі на стінах та стелі.

Накопичена цвіль може викликати алергію й виробляти токсини, які шкідливі для вашого здоров’я, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Вплив плісняви ​​може спричинити кашель, хрипи, задишку та респіраторні інфекції. Окрім того, цвіль може погіршити астму, спровокувати алергію, подразнити шкіру, очі, ніс і горло. У групі ризику – діти, люди похилого віку й ті, хто мають респіраторні захворювання.

Щоб запобігти появі цвілі в оселі, важливо боротися з конденсатом і вологістю – головними причинами появи цвілі.



Є кілька причин, які призводять до плісняви / Фото Pexels

Саме накопичення надлишкової вологи в повітрі є основним фактором утворення конденсату та вогкості в домі. У поєднанні з теплом це створює ідеальні умови для процвітання цвілі. Експерти розповіли про 3 речі, які посилюють появу плісняви вдома.

Сушіння речей в кімнаті

Чимало людей сушать речі в кімнаті, а це призводить до підвищення вологи в повітрі. Щоб уникнути проблеми, потрібно використовувати вдома осушувач повітря, який буде витягувати вологу з одягу та повітря, забезпечивши сухість рече за кілька годин.

До слова! Пліснява на стінах чи стелі є серйозною проблемою, яка шкодить здоров’ю та неестетично виглядає. Чим вивести плісняву – читайте в нашому матеріалі.

Кип’ятіння чайника

Спричинити утворення конденсату й цвілі може пара, яка утворюється від кип’ятіння чайника на кухні. Щоб уникнути цвілі, потрібно провітрювати приміщення використовуючи витяжку чи просто відчинивши вікно

Щоб контролювати вологість і покращити якість повітря в приміщенні, варто виробити звичку регулярно провітрювати будинок, відкриваючи двері та вікна на 5-10 хвилин щодня.