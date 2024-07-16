Грибок у квартирі чи будинку з’являється з кількох причин. В холодну пору найчастіше це стається через промерзання стін, коли кімната погано опалюється або ж через підвищену вологість.

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Загалом для вирішення проблеми варто зробити ремонт. Та якщо такої можливості немає, можна скористатися кількома дієвими порадами фахівців, які виводять грибок.

Як вивести цвіль зі стіни оцтом

Столовий оцет найчастіше використовують для боротьби з цвіллю. Треба нанести його на уражену ділянку та дати повністю висохнути. Тоді змийте й повторіть процедуру кілька разів. Використовуючи оцет в будинку чи квартирі, обов’язково добре провітріть приміщення, бо воно буде смердіти через разючий запах оцту.

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Як вивести цвіль хлоркою

Використання "Білизни" позбавить від цвілі та її запаху. Придбати хлорку можна у всіх господарських магазинах чи супермаркетах. Білизна має дещо їдкуватий запах, але він добре дезінфікує та відбілює поверхню.

Заражену ділянку стіни чи стелі треба обробити хлоркою, а тоді змити. Цю маніпуляцію теж треба зробити кілька разів, а потім змити. Обов’язково при роботі з хлоркою треба використовувати захисні рукавички та добре провітрити приміщення.

Як вивести цвіль перекисом водню

Використовуйте перекис водню, якщо заражена ділянка є невеликою. Рідину треба нанести на 10 – 15 хвилин. Заражене місце протріть щіткою, скребком чи простою тканиною, а після цього ретельно змийте.