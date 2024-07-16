Грибок в квартире или доме появляется по нескольким причинам. В холодное время чаще всего это происходит из-за промерзания стен, когда комната плохо отапливается или из-за повышенной влажности.

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В общем для решения проблемы стоит сделать ремонт. Но если такой возможности нет, можно воспользоваться несколькими действенными советами специалистов, которые выводят грибок.

Как вывести плесень со стены уксусом

Столовый уксус чаще всего используют для борьбы с плесенью. Надо нанести его на пораженный участок и дать полностью высохнуть. Затем смойте и повторите процедуру несколько раз. Используя уксус в доме или квартире, обязательно хорошо проветрите помещение, потому что оно будет вонять из-за разительного запаха уксуса.

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Как вывести плесень хлоркой

Использование "Белизны" избавит от плесени и ее запаха. Купить хлорку можно во всех хозяйственных магазинах или супермаркетах. Белизна имеет несколько едкий запах, но он хорошо дезинфицирует и отбеливает поверхность.

Зараженный участок стены или потолка надо обработать хлоркой, а потом смыть. Эту манипуляцию тоже надо сделать несколько раз, а затем смыть. Обязательно при работе с хлоркой надо использовать защитные перчатки и хорошо проветрить помещение.

Как вывести плесень перекисью водорода

Используйте перекись водорода, если зараженный участок является небольшим. Жидкость надо нанести на 10 – 15 минут. Зараженное место протрите щеткой, скребком или простой тканью, а после этого тщательно смойте.