Уборка – это неприятная часть рутины, которую большинство людей старается закончить как можно быстрее. Впрочем, иногда это приводит к тому, что часть мест пропускается вообще, и то в течение достаточно длительного времени.

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Стены и плинтусы

Вы будете удивлены, и пыль и грязь оседают не только на горизонтальных, но и на вертикальных поверхностях. И как только вы поднимете жалюзи, вы сразу же заметите, что стены могут быть удивительно пушистыми.

Начинайте с верхней части стены и двигайтесь вниз с использованием тряпки. Но на стенах останавливаться не стоит, и особое внимание нужно уделить плинтусам, на которых может сосредотачиваться основная часть грязи.

Верхние части шкафов, дверей, рамок

Когда вы убираете, найдите время для того, чтобы также посмотреть вверх. Вы будете удивлены, сколько грязи там скрывается. И, к сожалению, мы склонны игнорировать то, что находится за пределами нашего зрения. И если вы будете регулярно очищать дверные рамы, кухонные шкафы и тому подобное.

Воздушные фильтры и вентиляция

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда было чисто, нужно заботиться и о вентиляции. Если она вся запылена, это приведет к тому, что воздух не будет циркулировать по дому как следует.

Воздушные фильтры также время от времени нужно проверять и заменять.

Пылесос и средства для чистки



Предметы для уборки нужно чистить / Фото Pexels

Вряд ли вам удастся достичь хороших результатов в уборке, если вы пользуетесь грязными инструментами. Так вы будете только разносить грязь дальше, поэтому присмотритесь внимательно к тому, насколько на самом деле чистые ваши тряпки?

Также замените насадку на швабру, если это нужно, и постирайте все, чем вы пользуетесь для уборки.

Комнатные растения

Как и на любых других поверхностях, на комнатных растениях достаточно быстро накапливается грязь и пыль. И его время от времени нужно протирать – независимо от того, или ваши растения искусственные, или настоящие.

А некоторые растения можно даже перенести в ванную комнату и быстро "искупать" под душем.