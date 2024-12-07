Варіть яйця з лимоном: ви навіть не знаєте, чому це так корисно

Господині так багато знають різноманітних лайфхаків, що часом навіть важко за всім встежити. У мережі нещодавно фахівчині розповіли про цікавий метод варіння яєць з лимоном.

Виявляється, що якщо варити яйця з додаванням лимона, то це допоможе швидко зняти шкаралупу, пише 24 Канал з посиланням на "Sante+. Здається, що немає нічого простішого, ніж зварити яйця, однак це далеко не так. Варіння може призвести до того, що шкаралупа буде погано зніматися, а цього можна легко уникнути.

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Як варити яйця, щоб шкаралупа легко чистилася

Маленький шматочок лимона у каструлі з водою в якій варяться яйця, може здивувати. Лимонний сік починає взаємодіяти зі шкаралупою, зменшуючи її міцність і полегшуючи відділення від білка.

Достатньо кинути чверть лимона у воду перед варінням, і після приготування яйця будуть легко чиститися. Ця порада стане в нагоді всім, кому потрібні ідеальні яйця до столу для гостей чи для салатів.



Шкаралупа яєць буде легко від'єднуватися / Фото Pexels

Окрім того, щоб яйця добре чистилися, шкаралупу сирих яєць перед варінням треба натерти лимоном. Після цього їх треба лише остудити. Фахівці кажуть, що шкаралупа зніметься без жодних проблем.

Якщо ж яйця погано чистяться, то після варіння їх обов’язково треба опустити в холодну воду на кілька хвилин, щоб білок зменшився і надав простір для відділення шкаралупи. Охолодження яйця призводить до мікротріщин шкаралупи, тому й полегшує її видалення. Це допомагає зберегти яйце цілим та естетично привабливим.

Дехто каже, що яйце після варіння треба помістити в банку з холодно водою, закрити кришкою й струсити. Цей метод доможе шкаралупі легко відійти.