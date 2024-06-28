Куди відправитися у весільну подорож в Україні: добірка найкращих місць для закоханих

Весільна подорож вже є невід’ємною частиною святкування, тож подружжя після основної частини обирає для себе якесь красиве місце для відпочинку. Україна має багато чудових місць, які можна обрати для подорожі, тож розповімо далі про найкращі з них.

Подорож після весілля – це чудова можливість для пари провести час разом, відпочити від весільних турбот і зосередитися один на одному. Після насичених підготовок до весілля молодята їдуть на відпочинок для релаксації, розслаблення і відновлення сил.

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Поради 24 підготували для вас кілька чудових місць в Україні, які точно варто відвідати закоханим молодятам.

Карпати

Це ідеальне місце для тих, хто любить природу та активний відпочинок. Молоде подружжя може зупинитися в одному з численних готелів або котеджів в Яремче, Буковелі чи Верховині. У цій місцевості ви знайдете для себе безліч розваг та місць для відпочинку.

Львів

Багато пар обожнюють їхати в романтичне місто Львів, яке оповите чарівною атмосферою та безліччю кав’ярень з найсмачнішою кавою. Прогуляйтеся в місті Площею Ринок, завітайте в оперний театр, завітайте в Італійський дворик чи пошукайте колекцію сучасних скульптур у Стрийському парку.



Львів – неймовірно романтичне місто / Фото Pexels

Одеса

Місто на березі Чорного моря вабить кожного українця навіть в час війни. Однак треба бути дуже обачними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Та приїхавши хоча б на кілька днів обов’язково відвідайте оперний театр, зустріньте захід сонця на набережній, прогуляйтеся Дерибасівською вулицею чи відправтеся на вечерю в ресторан з красивою панорамою.

Київ

Столиця України теж неймовірно красива, тож вам буде куди прогулятися, а вихідних точно не вистачить, щоб побачити все. Якщо хочете побачити визначні місця, відправляйтеся у Києво-Печерську Лавру, на Андріївський узвіз, Софійський собор. Також відвідайте Пейзажну алею, прогуляйтеся в Голосіївському парку та подивіться на Русанівські фонтани.



Київ є дуже красивим містом / Фото Pexels

Закарпаття

Для відпочинку в термальних водах відправляйтеся на Закарпаття. У цій місцевості ви ще матимете змогу побачити середньовічні замки та здійснити винні дегустації. В Ужгороді та Мукачево ви віднайдете для себе багато цікавих місць.