Якщо звичайні мандрівки вам набридли, ви можете відправитися у таємничі місцини, де, як стверджують, можна побачити привидів. А щоб не довелося довго шукати, Поради 24 підібрали перелік локацій.

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Олеський замок

Замок цей збудований не пізніше 14 століття, а це робить його найстаршим в усій Львівській області. Раніше він був розташований на кордоні двох держав, та після пожежі в середині минулого століття замок був вщент зруйнований.

І, звісно ж, у такому старому замку є і власний привид – згідно з легендою, це душа Адама Жолкевського. Він був закоханий у дочку одного з власників замку, проте після того, як отримав від неї відмову, закінчив життя самогубством. А через те, що він не був похований, а просто скинутий у болото неподалік, душа не змогла знайти спокою і тепер бродить по замку.



Олеський замок / Фото "Карпатіум"

Замок Любарта в Луцьку

Цей замок – також один з найстаріших та найбільших в Україні. У 14 – 15 столітті він належав литовському князю Любарту, а в 1429 тут побував і князь Вітовт. Та легенди замку розповідають не про нього, а про молоду дівчину – Оксану. Жінка сподобалася коменданту фортеці, але не відповіла на його почуття.

За це на неї очікувала страшна доля: її вбили й по частинках викинули в річку. З тієї миті у замку Любарта з'явився привид, який шукає рештки свого тіла.



Замок Любарта / Фото "Навігатор Україна"

Та якщо ви вірите в історії з привидами, у замку Любарта все ще буде чим зайнятися: ви можете відвідати музей книги та дзвонів, експозицію стародавньої зброї та поблукати підземеллями зі знаряддями катувань.

Підгорецький замок

Цей замок побудували у 17 столітті у французькому стилі, а також він був визнаний одним з найкрасивіших палаців Східної Європи. Наразі у замку ведуться реставраційні роботи, адже за радянських часів інтер'єр спершу розікрали, а потім розмістили у будівлі санаторій для хворих на туберкульоз.

А тепер до легенд: одна з них свідчить про те, що власник замку Вацлав Ржевуський вбив свою дружину у нападі ревнощів. Втім, поховати як слід її йому не вдалося, і досі ніхто не знає, що ж із нею трапилося. Одна з версій свідчить, що її тіло він замурував в стіні замку, інша – що заховав у підвалі під сходами, або ж спалив у печі.

І жителі замку, а пізніше й пацієнти диспансеру скаржилися на прозору даму, що кожної ночі бродила по кімнатах та залах.



Підгорецький замок / Фото "Карпатіум"

Золочівський замок

У Львівській області є ще один замок із привидами. Стоїть він ще з 1634 року, та з приходом австрійських військ перетворився на в'язницю, і вже з них пір про нього почали ширитися моторошні легенди.

А коли під час реставрації у замку з'явилися незрозумілі камені, містики стало ще більше. На гірській породі можна розгледіти дивні незрозумілі символи. І тоді як одні вважають їх картою, інші – зашифрованими таємними знаками.



Золочівський замок / Фото "Україна Інкогніта"

Після того, як камені з'явилися у замку, почали помічати й примари невідомого чоловіка – за словами очевидців, у темному довгому плащі, з тростиною в руці та у капелюсі.

Тараканівський форт

Ця фортеця розташована у Рівненській області і була побудована наприкінці 19 століття для захисту західних кордонів Російської імперії. Згодом вона належала полякам, а ще пізніше – німцям. Також ходять чутки й про те, що під час другої світової у фортеці випробовували секретну зброю.

Коли після капітуляції німці залишали форт, вони залили бетоном деякі приміщення та проходи до них.



Тараканівський форт / Фото "Відвідай"

У Тараканівському форту відбувалося багато битв, і місце вже давно було оточене містикою та таємницями. Багато про що говорить вже один той факт, що в цих місцях заблукав і безслідно пропав загін НКВС, і після цієї події нижні яруси форту були залиті бетоном.

Згідно з легендами, вночі тут можна почути голоси й постріли, а також побачити дивні тіні.