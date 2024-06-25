Если обычные путешествия вам надоели, вы можете отправиться в таинственные места, где, как утверждают, можно увидеть призраков. А чтобы не пришлось долго искать, Porady 24 подобрали перечень локаций.

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Олесский замок

Замок этот построен не позднее 14 века, а это делает его старейшим во всей Львовской области. Ранее он был расположен на границе двух государств, и после пожара в середине прошлого века замок был полностью разрушен.

И, конечно же, в таком старом замке есть и собственный призрак – согласно легенде, это душа Адама Жолкевского. Он был влюблен в дочь одного из владельцев замка, однако после того, как получил от нее отказ, закончил жизнь самоубийством. А из-за того, что он не был похоронен, а просто сброшен в болото неподалеку, душа не смогла найти покоя и теперь бродит по замку.



Олесский замок / Фото "Карпатиум"

Замок Любарта в Луцке

Этот замок – также один из старейших и крупнейших в Украине. В 14 – 15 веке он принадлежал литовскому князю Любарту, а в 1429 здесь побывал и князь Витовт. Но легенды замка рассказывают не о нем, а о молодой девушке – Оксане. Женщина понравилась коменданту крепости, но не ответила на его чувства.

За это ее ожидала страшная судьба: ее убили и по частям выбросили в реку. С того момента в замке Любарта появился призрак, который ищет остатки своего тела.



Замок Любарта / Фото "Навигатор Украина"

Но если вы верите в истории с привидениями, в замке Любарта все еще будет чем заняться: вы можете посетить музей книги и колоколов, экспозицию древнего оружия и побродить по подземельям с орудиями пыток.

Подгорецкий замок

Этот замок построили в 17 веке во французском стиле, а также он был признан одним из самых красивых дворцов Восточной Европы. Сейчас в замке ведутся реставрационные работы, ведь в советское время интерьер сначала разворовали, а затем разместили в здании санаторий для больных туберкулезом.

А теперь к легендам: одна из них свидетельствует о том, что владелец замка Вацлав Ржевуский убил свою жену в приступе ревности. Впрочем, похоронить как следует ее ему не удалось, и до сих пор никто не знает, что же с ней случилось. Одна из версий гласит, что ее тело он замуровал в стене замка, другая – что спрятал в подвале под лестницей, или сжег в печи.

И жители замка, а позже и пациенты диспансера жаловались на прозрачную даму, что каждую ночь бродила по комнатам и залам.



Подгорецкий замок / Фото "Карпатиум"

Золочевский замок

Во Львовской области есть еще один замок с привидениями. Стоит он еще с 1634 года, и с приходом австрийских войск превратился в тюрьму, и уже с них пор о нем начали распространяться жуткие легенды.

А когда во время реставрации в замке появились непонятные камни, мистики стало еще больше. На горной породе можно разглядеть странные непонятные символы. И тогда как одни считают их картой, другие – зашифрованными тайными знаками.



Золочевский замок / Фото "Украина Инкогнита"

После того, как камни появились в замке, начали замечать и призраки неизвестного мужчины – по словам очевидцев, в темном длинном плаще, с тростью в руке и в шляпе.

Таракановский форт

Эта крепость расположена в Ровенской области и была построена в конце 19 века для защиты западных границ Российской империи. Впоследствии она принадлежала полякам, а еще позже – немцам. Также ходят слухи и о том, что во время второй мировой в крепости испытывали секретное оружие.

Когда после капитуляции немцы оставляли форт, они залили бетоном некоторые помещения и проходы к ним.



Таракановский форт / Фото "Видвидай"

В Таракановском форте происходило много битв, и место уже давно было окружено мистикой и тайнами. О многом говорит уже один тот факт, что в этих местах заблудился и бесследно пропал отряд НКВД, и после этого события нижние ярусы форта были залиты бетоном.

Согласно легендам, ночью здесь можно услышать голоса и выстрелы, а также увидеть странные тени.