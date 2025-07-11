Вапняний наліт з крана зникне за 5 хвилин: потрібен фрукт з холодильника

Наліт у крані не є ні для кого новинкою. Він утворюється постійно від мінералів, які містяться у воді. Відмити його звичайною ганчіркою з водою й милом дуже складно, тому до уваги варто взяти дієвий метод.

Кран від нальоту обов’язково потрібно очищувати, бо якщо цього не робити, то він стане розсадником бактерій, пише 24 Канал.

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Як відмити наліт з крана

Вивести наліт з крана можна за допомогою звичайного лимона. Кислота чудово розщеплює наліт та відновлює блиск крана. Це дуже простий спосіб для тих, хто не хоче використовувати хімію. Потрібно лише розрізати половинку лимона й потерти цією частиною фрукта усі вапняні плями.

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Якщо вдома немає лимона, тоді можна його замінити на лимонну кислоту. Кислоти у ній теж дуже сильні, тож легко розчинять мінерали у вапняному нальоті. Для стійких відкладень доведеться повторити процедуру кілька разів.



Лимон добре відчищає наліт / Фото Pexels

Видалити наліт з кранів, плитки чи душового скла можна за допомогою оцту. Для ефективності підігрійте 9% оцет, змочіть в нього ганчірку та обгорніть нею кран. Залишіть на кілька годин, а тоді потріть старою зубною щіткою та змийте водою.

До слова, раніше ми розповідали, як можна легко чистити туалет.

Буває й таке, що накип ніхто не видаляв з крана тривалий час, тому мінеральні відкладення могли сильно в’їстися. Щоб відмити кран до блиску, варто скористатися спеціальним засобом для чистки сантехніки. Достатньо їх лише нанести на кран, зачекати певний час, а тоді змити.