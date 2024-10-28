Як відбілити тюль в домашніх умовах: він стане білосніжним на очах

Білий тюль чудово виглядає на вікнах, однак з часом він зношується, на нього осідає пилюка, він сіріє та навіть вигорає на сонці. Втім, повернути йому свіжий та білосніжний вигляд цілком можливо. Треба лише вдатися до кількох маніпуляцій.

Для того, щоб відбілити тюль, не обов’язково використовувати хімічні засоби, пишуть Поради 24. Проблему можуть вирішити копійчані засоби, які вже неодноразово доводили свою ефективність.

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Як відбілити тюль сіллю та содою

Сірість з фіранок чудово прибирає сода та сіль. Для цього лайфхаку можна використовувати тюль з шифону, органзи та капрону. У 10 літрах води треба розвести столову ложку соди та соді. Все добре розмішайте й занурте тюль розчин на 3 години.

Якщо ж тюль має сильне забруднювання, то після основного замочування треба нанести кашку з соди та залишити діяти на 30 хвилин. Тоді тюль прополосніть в чистій воді та висушіть. Віджимати тканину не треба, достатньо буде дати їй стекти.

Як відбілити тюль нашатирним спиртом

Змішайте нашатирний спирт з перекисом водню. Ці два інгредієнти допоможуть позбутися сірості та жовтизни. На 5 літрів теплої води потрібно 30 міліграмів нашатирного спирту та 60 міліграмів перекису водню. Тюль треба замочити в розчині на 30 хвилин, а тоді випрати.



Тюль відбілити можна в домашніх умовах / Фото Pexels

Як відбілити тюль содою

У тазик з теплою водою треба додати 50 грамів порошку та 2 столові ложки соди. У такому розчині тюль має постояти 30 хвилин, а далі її треба кинути в прання.

Як відбілити тюль борною кислотою

На 10 літрів води потрібно взяти 60 міліграмів борної кислоти. Пожовклий тюль треба замочити на 2 години, а потім лише прополоскати й висушити. Додаткове прання застосовувати не варто.

Та якщо все ж таки після застосування цих народних методів вам захочеться додатково випрати тюль, тоді радимо звернути увагу на температурний режим, який є різним для типів тканин.

Льон радять прати в температурі не вищій, ніж 40 градусів. Льонові фіранки не можна віджимати й не рекомендовано сушити під прямими сонячними променями.

Нейлон дозволяється прати у вищій температурі – це 45-50°C. Тюль чудово переться в машинці, однак від відбілювачів з хлором треба позбуватися.

Для шифону не використовуйте температуру вищу, ніж 30°C. Така ж температура є оптимальною для органзи.