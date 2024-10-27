Блогерка Діана Гологовець розповіла у своєму інстаграмі, як можна легко позбутися заломів на взутті всього лише за кілька простих кроків.

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Як вирівняти заломи на взутті

Спочатку треба взяти кілька пар шкарпеток та щільно скласти їх всередину взуття. Далі невеличкий рушник потрібно намочити водою й поставити зверху на взуття. Після цього потрібно пройтися по рушнику розігрітою праскою приблизно на 30 секунд в різні місця. Цей лайфхак допоможе прибрати заломи, які зникнуть просто на очах.

У коментарях блогерка зазначила, що в її прасці не була виставлена температура, втім середньої буде цілком достатньо. Також вона додала, що такий метод відтворила на шкіряному взутті.

Видалення заломів на взутті: дивіться відео

Заломи на взутті можуть з’являтися як на дорогому, так і на дешевому взутті. Найчастіше вони утворюються в тих місцях, де взуття піддається найбільшому навантаженню – це місце згину стопи, гомілкостопу й пальців.

Причини заломів можуть бути різними:

Неправильно підібраний розмір взуття;

Неправильне зберігання та неправильний догляд за взуттям;

Матеріал виробу занадто жорсткий або занадто м’який.

Щоб не допускати заломів потрібно носити взуття за розміром, регулярно використовувати засоби призначені для шкіряного взуття, постійно міняти сезонне взуття й не носити щодня одне й те ж та не носити ті чоботи, які є мокрими чи не встигли висохнути.