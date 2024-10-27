Блогер Диана Гологовец рассказала в своем инстаграме, как можно легко избавиться от заломов на обуви всего лишь за несколько простых шагов.

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Как выровнять заломы на обуви

Сначала надо взять несколько пар носков и плотно сложить их внутрь обуви. Далее небольшое полотенце нужно намочить водой и поставить сверху на обувь. После этого нужно пройтись по полотенцу разогретым утюгом примерно на 30 секунд в разные места. Этот лайфхак поможет убрать заломы, которые исчезнут просто на глазах.

В комментариях блогерша отметила, что в ее утюге не была выставлена температура, впрочем средней будет вполне достаточно. Также она добавила, что такой метод воспроизвела на кожаной обуви.

Удаление заломов на обуви: смотрите видео

Заломы на обуви могут появляться как на дорогой, так и на дешевой обуви. Чаще всего они образуются в тех местах, где обувь подвергается наибольшей нагрузке – это место сгиба стопы, голеностопа и пальцев.

Причины заломов могут быть разными:

Неправильно подобранный размер обуви;

Неправильное хранение и неправильный уход за обувью;

Материал изделия слишком жесткий или слишком мягкий.

Чтобы не допускать заломов нужно носить обувь по размеру, регулярно использовать средства предназначены для кожаной обуви, постоянно менять сезонную обувь и не носить ежедневно одно и то же и не носить те сапоги, которые являются мокрыми или не успели высохнуть.