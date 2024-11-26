Цей засіб корисний тим, що якщо його використовувати, то у вас ніколи не буде плісняви, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Також блогерка зазначила, що після цього розчину не залишиться ніяких розводів, а пилюка осідатиме рідше.

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Чим помити вікна та підвіконня

Софія Сізова постійно ділиться лайфхаками для дому. Вона вкрай рідко використовує хімічні засоби та відмиває й відчищає все за допомогою копійчаних інгредієнтів. У своєму інстаграмі вона поділилася улюбленим засобом для вікон та підвіконня.

До 200 міліграмів води треба додати 100 міліграмів спирту чи горілки. Також варто до засобу додати ще 100 міліграмів оцту. Все добре розмішайте й наприкінці додайте кілька крапель гліцерину.

Рідину перелийте в пульверизатор й розпиліть на підвіконня та вікно. Вікно протирайте ганчіркою з мікрофібри, а підвіконня будь-якою іншою. Цей засіб має чудову антибактеріальну дію та антистатичний ефект. Це означає, що бруд буде осідати в значно меншій кількості.

Для того, щоб все було білосніжним, витирайте не лише підвіконня, але й рами та середину вікон після відкривання. Саме та частина збирає найбільше пилу з вулиці та є найбруднішою.

Засіб для миття вікон та підвіконня: дивіться відео

Щоб на вікнах не залишалося розводів, пам’ятайте про те, що мити їх варто в сірій безвітряний день без сонця. У сонячну погоду вода швидше висихає зі скла, а на вікнах залишаються розводи, які створюють неестетичний вигляд, навіть попри те, що вони помиті.