Завдяки такій процедурі перед запіканням чи обсмажуванням, воно стає дуже ніжним, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Чому м’ясо вимочують в сольовому розчині

Замочувати можна будь-яке м’ясо – яловичину, свинину, курку чи індичку. Навіть звичайна куряча грудка отримає дуже ніжну текстуру та дивовижний смак, а тверда свинина стане невимовно м’якою та соковитою.

Значну роль відіграє сіль. Замочування м’яса в розчині допомагає м’ясу змінити жорстку структуру й утримувати достатню кількість води. Вже під час запікання чи тушкування волога не буде випаровуватися, а залишиться всередині, а м’ясо стане соковитим та ніжним.



Кухарі вимочують м'ясо в сольовому розчині для кращого смаку / Фото Pexels

Для маринаду потрібно в літрі води розмішати 4 столові ложки солі та чайну ложку цукру. Щоб смак був насичений, а аромат виражений, додайте ще кілька горошин чорного перцю та лаврового листка. У маринаді м’ясо має постояти від 4 до 8 годин у холодильнику.

Час замочування залежить від того, який шматок м’яса ви взяли та що саме хочете приготувати. Для м’яса на гуляш достатньо буде 1,5 години вимочування. А от для м’яса на запікання знадобиться 6 – 8 годин.

Щоб м’ясо було соковитим та ароматним в розсіл для вимочування можна додати коріандр, аніс, м’яту чи сушені трави.

Сіль у розчині розщеплює білки в м’ясі, роблячи його більш ніжним і м’яким. Кухарі часто вимочують м’ясо перед приготуванням, щоб досягти ідеального смаку й текстури, тому можете спробувати повторити цей лайфхак.