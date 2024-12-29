Викиньте це з дому до Нового року: 7 речей на кухні, які вам непотрібні

Перед Новим роком більшість з нас вдаються до генерального прибирання вдома, щоб з 1 січня все блищало та стояло на своїх місцях. Щоб у життя залучити щось нове, радимо прибрати старі речі, які вже віджили своє, а замість них – придбаєте нове.

Старі речі затримують енергетичний потік та знижують можливість приходу в життя чогось хорошого та позитивного, пише 24 Канал з посиланням на Eating Well. Викинувши кілька речей, вже невдовзі ви зможете помітити, як очистили навколо себе простір.

Зверніть увагу Ці 3 речі у шафі можуть притягнути бідність: час їх викинути

Старі губки

У губках містяться дуже багато бактерій, тому на кухні їх треба змінювати кожного тижня. Тому викиньте губки, якими ви користуєтеся давно для миття ванни чи інших речей у квартирі.

Обробні дошки

Дрібні подряпинки на обробній дошці можуть стати розсадниками бактерій, тому не полінуйтеся й замініть їх на нові.

Прилади, що не використовуються

Проведіть інвентаризацію та позбудьтеся від всіх речей, якими ви не користуєтеся. Це можуть бути кухонні ваги, спінювач для молока, ручний блендер тощо.

Одноразові столові набори та приправи

Якщо у вас зберігається багато приправ, перевірте їх на термін придатності й викиньте. Якщо не можете побачити зазначену дату, то викиньте ті, що вже здаються старими й навряд чи будуть ще використовуватися.



Протерміновані приправи треба викинути / Фото Pexels

Магніти для холодильника

Залишіть на кухні лише улюблені магніти, а решту – викиньте. Позбудьтеся особливо тих, які нагадують вам про людей з минулого чи навіюють не зовсім приємні спогади.

Кава

Якщо у вашій шафі є запаси кави, які стоять вже тривалий час (приблизно рік) – треба її викидати, бо вона точно вже несвіжа.

Олія

На соняшниковій олії ми готуємо часто, то оливкову використовуємо рідше. Якщо ж у вас є така олія, термін придатності якої ви не знаєте – краще позбавтеся від неї. З часом вона стає несвіжою, гіркою, кислою на смак та втрачає свої ароматичні якості.