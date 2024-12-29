Езотерики переконані, що одяг має свою енергетику, і іноді вона може притягувати невдачі та навіть бідність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І єдиний спосіб позбутися цього впливу – викласти одяг з гардероба.

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Старий та брудний одяг

Якщо ви вже зносили одяг до дір, або ж він давно потребує хімчистки, зберігати його серед решти свого одягу – це далеко не найкраща ідея, адже він несе у собі застояну енергію. Такі речі символізують занепад і неповагу до себе, а на рівні енергетики це може притягнути нестачу не тільки грошей, але й різних можливостей.

Одяг "на потім"

Чимало людей не можуть викинути речі, які їм вже надто маленькі – все сподіваються, що колись схуднуть, аби носити їх знову. Або ж навпаки – купують речі на виріст, очікуючи, поки вони почнуть підходити.

Обидва підходи небезпечні, адже зберігання такого одягу символізує відмову жити у теперішньому та створює енергетичний застій. Так ви наповнюєте простір очікуванням, а не достатком. Через такий одяг начебто можна втратити чимало хороших можливостей.



Не варто зберігати одяг, що не підходить / Фото Pexels

Речі, що мають негативну історію

Якщо у вас є одяг, пов'язаний з неприємними та негативними періодами життя – одяг з попередніх нещасливих стосунків, чи той, який асоціюється тільки з неприємностями, краще не зберігати його, а просто викинути, або ж віддати комусь.

Негативна енергетика, що все ще зберігається на речах, може вплинути і на ваше фінансове становище.