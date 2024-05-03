Морква є не лише смачною, але й корисною для здоров’я. Вона містить вітаміни та мінерали, які необхідні нашому організму. Щоб збільшити врожай, варто звернути увагу на основні помилки, яких треба уникати при посадці овочів.

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Щільний ґрунт

Щоб морква добре прижилася, ґрунт повинен бути легким та родючим. Ідеальні варіанти – пісок та супісок. Найбільша помилка недосвідчених городників – саджання моркви з важким ґрунтом, який може призвести до проблем з розвитком коренеплодів.

Висока температура

Овоч не любить високих температур. Якщо ви не захистите рослини від спеки, то не отримаєте бажаного врожаю.



Названо помилки у вирощуванні моркви / Фото Pexels

Недостатнє освітлення

Не рекомендовано садити моркву в тіні. Ця рослина потребує багато сонячного світла для розвитку. Якщо посадити її в тіні, то ви не отримаєте великих коренеплодів.

Нестача вологи

Морква відчуває стрес від нестачі вологи. Коренеплоди повинні розвиватися в достатньо зволоженому ґрунті, інакше врожай може бути незадовільним.

Свіжий гній

Дачники часто використовують свіжий гній, як добриво, але він може бути шкідливим для моркви. Цей вид органічного добрива може спричинити деформацію коренеплодів та зробити моркву вразливою до шкідників.

Якщо не будете допускатися цих помилок, то зможете отримати багатий урожай моркви.