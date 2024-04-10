Блохи зникнуть з будинку і не повернуться: ось як їх вивести

Може таке трапитися, що після переїзду на нове місце доводиться зіштовхнутися із неприємним сюрпризом: блохами в оселі. І іноді вони можуть з'явитися навіть у випадку, якщо у вас немає тварин.

Блохи у домі можуть з'явитися з різних причин. Втім, незалежно від них, це завжди неприємне явище. Та, на щастя, їх можна позбутися без зайвих зусиль, якщо ви тільки будете знати правильні способи.

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Де в будинку можуть жити блохи

Перед тим, як зайнятися виведенням бліх із оселі, вам потрібно зрозуміти, де вони можуть бути. І, звісно, найбільш очевидний варіант – це ваші домашні улюбленці. Тож перш за все вам потрібно "обробити" своїх тварин – покупати їх та вивести шкідників.

Та бувають випадки, коли цього замалу. Блохи можуть перескочити на людський одяг та проживати у ньому, ховатися у покритті підлоги, меблях, килимах, паркеті чи навіть м'яких іграшках. Вони також можуть перебігати із квартири у квартиру.

Як вивести бліх із будинку

Звісно, зараз ви можете знайти у магазинах чимало хімічних засобів, які допоможуть боротися із шкідниками. Втім, іноді немає змоги знайти потрібний, або ж ви не можете покинути дім на той час, що варто вичекати, аби отрута вивітрилася із будинку. У такому випадку ви можете скористатися народними методами боротьби із побутовими блохами.

Ефірні олії

Вивести бліх можна дуже легко, якщо ви скористаєтеся ефірними оліями, які можна знайти чи не у будь-якій аптеці. Ці паразити зовсім не люблять різкі аромати евкаліпту, гвоздики та м'яти, тож ці три варіанти будуть найкращими.

Після того, як ви придбаєте їх, варто обробити ними поверхні. Так ви досягнете відразу подвійного ефекту: відлякаєте бліх та надасте своєму дому приємного аромату.



Ефірні олії допомагають боротися із шкідниками / Фото Pexels

Часник

Цей засіб можна легко знайти чи не у кожному будинку. Втім, крім звичайного коренеплоду вам знадобиться ще дещо, а саме – пивні дріжджі. Все, що вам потрібно зробити – це змішати подрібнений часник та дріжджі і обробити отриманою сумішшю підлогу. Через добу вам потрібно буде добре пропилососити приміщення, і можете попрощатися із блохами.

А час від часу ви можете залишати на різних поверхнях зубчики часнику.

Цитрусові

Блохи, як ви вже з'ясували, не люблять різких запахів, і аромати лимонів та апельсинів їм також не подобаються, тож ці фрукти можуть стати у пригоді під час боротьби із шкідниками. Вам потрібно буде зберегти шкірки мандаринів чи апельсинів і розкласти їх у місцях, де ви помічали неприємних паразитів.

Сіль

Ви могли про це навіть не думати, та такий звичний на кухні інгредієнт, як сіль, може насправді боротися із блохами. Її потрібно розсипати на підлозі та інших покриттях. Тоді кристали солі потраплять на панцир паразита та можуть роз'їсти його, і тоді блоха помирає.

Сіль має пролежати у домі близько доби, і після цього вам потрібно буде зробити вологе прибирання.