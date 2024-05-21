Як часто можна фарбувати волосся, щоб не зіпсувати його: важливо знати

Періодичність фарбування волосся може залежати від дуже багатьох факторів. Та на них обов'язково потрібно звертати увагу, якщо ви не хочете зіпсувати його якість.

Фарбування волосся допомагає підтримувати його яскравим та привабливим, проте дуже важливо все ж зважати на періодичність цього процесу. І також звертайте увагу на те, яку фарбу ви використовуєте – аміачною, тоніком, хною тощо.

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Чи часто можна фарбувати волосся

Коли відростають світлі корені волосся, це може мати вигляд залисин, а коли темне – то волосся матиме неохайний вигляд. І ці півтора – два сантиметри ідеально підходять для фарбування – пігмент лягатиме рівно і поступово, без переходів.

Будь-якого фарбування вистачає приблизно на півтора місяця – після цього колір поступово вимивається, а корені відростають. Тож з часом вам доведеться повторити процедуру. Та важливо пам'ятати, що залежно від типу фарби, терміни і частота фарбування можуть змінюватися.

Наприклад, для тонкого та пошкодженого волосся найбезпечнішим буде тонування – це просто підтримка кольору на тон темніше, і воно ідеально підходить для того, щоб оновити яскравість та додати глибини кольору. Єдиний мінус – пігменти залишаються на поверхні волосся, і через це є нестійкими, тож з часом змиваються. Процедуру можна повторювати один раз на два тижні.



Фарбувати волосся не можна надто часто / Фото Pexels

Якщо ж ви фарбуєтеся тон у тон, тоді фарба більш щільна, не змивається і просто відростає смужкою через місяць чи півтора. У такому випадку оновлювати колір волосся не варто частіше, ніж раз на 3 – 6 місяців. А корені можна підфарбовувати раз на 1 – 2 місяці.

Та найбільш агресивне фарбування – це блонд. Корені, які відростають, дуже сильно виділяються, і через це їх важливо підфарбовувати чи не кожного місяця, а це може вплинути на здоров'я волосся. Тож проводити фарбування всієї довжини волосся не варто частіше, ніж раз на 3 – 6 місяців, і раз на місяць можна фарбувати коріння.

Зафарбовувати сивину можна також раз в місяць – півтора.