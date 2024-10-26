5 непомітних ознак, що ви надто рідко миєте волосся

Щойно вимита голова – це надзвичайно приємне відчуття, і з ним майже нічого не може порівнятися. Але іноді миття голови також є клопотом, якого хочеться уникати якомога довше.

Частота миття голови може залежати від багатьох різних факторів. Наприклад, якщо ви маєте суху шкіру голови та не використовуєте багато засобів для догляду, буде достатньо робити це всього раз на тиждень. В інших випадках миття потрібно проводити частіше, пише Vogue.

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Жирне волосся

Звісно, це найбільш очевидна ознака й помітити її досить просто. Жирне коріння волосся змушує його втрачати об'єм та тоді зачіска виглядає вже не надто привабливо. В деяких людей це може відбуватися вже навіть через добу після миття голови. Втім, здебільшого ефект настає через два-три дні.

Окрім вигляду, волосся тоді може почати виділяти запах – суміш себуму та відмерлих клітин шкіри є ідеальним середовищем для розвитку бактерій.

Лупа

Далеко не завжди лупа є ознакою саме недостатньо частого миття волосся, але шкіра голови постійно виділяє себум – жирний секрет, що захищає та зволожує скальп. І якщо мити голову надто рідко, себум мож накопичитися на шкірі голови.

Тож якщо ви часто помічаєте лупу на шкірі голови, не дуже часте миття її цілком може бути однією з причин.



Лупа у волоссі може бути ознакою недостатнього миття / Фото Pexels

Свербіж шкіри голови

Свербіж свідчить не тільки про сухість, що спричиняє надто часте миття, але й про те, що ви чистите волосся недостатньо часто. З'являтися він може через накопичення засобів для догляду, поту, шкірного сала та відмерлих клітин.

Тьмяне волосся

Якщо ваше волосся останнім часом виглядає досить тьмяним та не таким блискучим, як раніше, причиною цьому також може бути невдалий графік миття голови. Накопичення засобів для укладки може призвести до того, що поверхня волосся стає шорсткою та вже не може так відбивати світло, а це впливає на наявність блиску.

Випадіння волосся

Посилене випадіння волосся також може свідчити про те, що миєте голову ви недостатньо. Дуже поширеною причиною випадіння волосся, що опосередковано пов'язана з миттям голови, є себорейний дерматит.

Характеризується цей стан надмірним виробленням шкірного сала та ростом дріжджових грибків на шкірі голови.