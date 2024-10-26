5 незаметных признаков, что вы слишком редко моете волосы

Только что вымытая голова – это чрезвычайно приятное ощущение, и с ним почти ничего не может сравниться. Но иногда мытье головы также является хлопотами, которых хочется избегать как можно дольше.

Частота мытья головы может зависеть от многих различных факторов. Например, если вы имеете сухую кожу головы и не используете много средств для ухода, будет достаточно делать это всего раз в неделю. В других случаях мытье нужно проводить чаще, пишет Vogue.

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Жирные волосы

Конечно, это наиболее очевидный признак и заметить его достаточно просто. Жирные корни волос заставляет их терять объем и тогда прическа выглядит уже не слишком привлекательно. У некоторых людей это может происходить уже даже через сутки после мытья головы. Впрочем, основном эффект наступает через два-три дня.

Кроме вида, волосы тогда могут начать выделять запах – смесь себума и отмерших клеток кожи является идеальной средой для развития бактерий.

Перхоть

Далеко не всегда перхоть является признаком именно недостаточно частого мытья волос, но кожа головы постоянно выделяет себум – жирный секрет, защищающий и увлажняющий скальп. И если мыть голову слишком редко, себум может накопиться на коже головы.

Поэтому если вы часто замечаете перхоть на коже головы, не очень частое мытье ее вполне может быть одной из причин.



Перхоть в волосах может быть признаком недостаточного мытья / Фото Pexels

Зуд кожи головы

Зуд свидетельствует не только о сухости, что вызывает слишком частое мытье, но и о том, что вы чистите волосы недостаточно часто. Появляться он может из-за накопления средств для ухода, пота, кожного сала и отмерших клеток.

Тусклые волосы

Если ваши волосы в последнее время выглядят достаточно тусклыми и не такими блестящими, как раньше, причиной этому также может быть неудачный график мытья головы. Накопление средств для укладки может привести к тому, что поверхность волос становится шероховатой и уже не может так отражать свет, а это влияет на наличие блеска.

Выпадение волос

Усиленное выпадение волос также может свидетельствовать о том, что моете голову вы недостаточно. Очень распространенной причиной выпадения волос, что косвенно связана с мытьем головы, является себорейный дерматит.

Характеризуется это состояние чрезмерной выработкой кожного сала и ростом дрожжевых грибков на коже головы.