Штори можуть дати кімнаті комфорт та затишок, і вони не тільки захищають від чужих очей, але й дозволяють створити приємну атмосферу у домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Як часто потрібно прати штори?

Ви й не уявляєте, скільки пилу накопичується у важкій тканині ваших штор! Варто тільки їх збити, і вся ваша кімната може наповнитися частинками відмерлої шкіри, шерстю домашніх улюбленців та рештою не дуже приємних речей.

Для того, щоб цього уникнути, експерти радять прати штори принаймні раз на три місяці. Робити це частіше не варто, адже це не принесе дуже багато сенсу, а тільки зносить матеріал. Але й затягувати не потрібно – у тканині можуть накопичуватися не тільки частинки пилу, але й пилові кліщі.



Штори потрібно прати у машинці / Фото Pexels

Чи можна прати штори у пральній машинці?

Якщо ви все ж вирішили взятися за це непросте, але важливе завдання, потрібно відразу з'ясувати, як прати матеріал, аби його не пошкодити. І відповідь на запитання, чи можна прати штори у машинці, проста: можна! І навіть потрібно – адже тільки так ви зможете достатньо якісно очистити тканину.

Найкраще прати штори та тюль на делікатному чи ручному режимі незалежно від того, з якого матеріалу виготовлені штори. Використовуйте низьку температуру, не вищу, ніж 30 градусів – аби вони не полиняли.

Перед пранням спробуйте запрати невелику частину на непомітному місці. Для прання радять завжди використовувати тільки рідкий засіб, адже порошок може залишитися в матеріалі та створити неприємні плями.

Якщо фіранки досить великі, тоді процес прання можна розділити на кілька етапів – спершу випрати одну половину, а вже потім іншу. Також варто використовувати сітку для прання, її можна придбати у магазині для господарських товарів чи побутової хімії. Так ваші штори після прання не будуть м'ятими.