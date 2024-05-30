Щоб завжди залишалася чистою: ось як часто потрібно прати наволочку

Лягти в ліжко з чистою постільною білизною та простирадлами – це надзвичайно приємно, та як часто потрібно змінювати наволочки, щоб постіль і справді вважалася чистою?

Експерти з прибирання сходяться на тому, що постільну білизну разом із наволочками варто замінювати принаймні раз на тиждень. Та все ж є випадки, коли це потрібно робити навіть частіше.

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Як часто потрібно змінювати наволочку

Коли ви намагаєтеся визначити, як часто потрібно замінювати постільну білизну у себе на ліжку, потрібно враховувати досить багато різних факторів. Наприклад, якщо ви часто пітнієте або маєте жирну шкіру голови, тоді доведеться замінювати наволочки частіше – наприклад, кожні 2 – 3 дні.

Та є ще кілька факторів, на які потрібно звернути увагу.



Постіль потрібно досить часто замінювати / Фото Pexels

Тип шкіри та волосся

Ваше волосся та шкіра можуть відігравати дуже велику роль у тому, як часто потрібно змінювати наволочку.

Пітливість

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Якщо ви займалися спортом перед сном, або ж прокинулися спітнілими, тоді це може бути ознакою того, що вам потрібно частіше змінювати наволочку, адже піт залишається у ній, і вона досить швидко почне неприємно пахнути.

Пора року

Так, навіть пора року впливає на необхідність частіше замінювати наволочку – наприклад, влітку стає жаркіше, тому ви можете більше пітніти і бруднити свою постіль.

Температура кімнати

Правильна температура у спальні впливає на ваш сон – якщо ви будете спати у дуже жаркій кімнаті, тоді ви будете гірше засинати, а також ваша постіль почне швидше пітніти.