Щоб отримати чудовий врожай солодкого перцю, не потрібно вносити хімічні добрива, постійно розпушувати ґрунт чи прополювати гряди. Достатньо буде застосувати просте, дешеве й ефективне добриво з пшона.

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Чому корисно підживлювати перець пшоном

Пшоно допомагає виростити смачний перець без особливих витрат. Підживлення крупою ще й корисне тим, що не містить жодних хімічних компонентів.

У пшоні міститься багато білка, вуглеводів, клітковини та вітамінів. Також пшоно багате мінералами: кальцієм, магнієм, залізом та фосфором. Ці речовини покращують структуру ґрунту та підвищують його родючість.

Городники кажуть, що пшоно сприяє ранньому та рясному цвітінню перцю, збільшує кількість та розмір плодів. А ще пшоняне підживлення покращує імунітет перцю проти хвороб та шкідників, особливо відлякуючи мурах.



Перець корисно підживлювати перцем / Фото Pexels

Як приготувати підживлення з пшона

Щоб приготувати добриво, треба 1 кілограм пшона залити 5 літрами води у великій каструлі. Дайте настоятися добу, періодично помішуючи. За допомогою сита процідіть отриманий настій та додайте ще 5 літрів води.

Це пшоняне підживлення можна використовувати для поливу перцю на будь-якому етапі його розвитку – від перших сходів аж до збору врожаю. Підгодовуйте перець пшоном кожних 15 днів. Для поливу візьміть настрій пшона розвівши з водою у співвідношенні 1:2. Поливати перець під корінь варто вранці або у вечірній час.